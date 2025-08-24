Блогер Маркарян прятался в багажнике, когда его остановили сотрудники ДПС

Блогера Арсена Маркаряна доставили на допрос в Следственный комитет РФ. Московские следователи допрашивают его по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, информирует пресс-служба ведомства.
«В настоящее время следователи столичного СК проводят с ним следственные действия», — указано в сообщении.
Напомним, в отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма. Он также призывал совершать террористические акты с использованием беспилотников на территории России.
Об этом шла речь ещё в январе 2025 года, когда Генпрокуратура РФ направила в следственные органы материалы о возбуждении уголовного дела в отношении Маркаряна. В материалах было сказано, что Маркарян придерживается мнения о правильности идеологии и практики терроризма и публично призывал использовать беспилотники для осуществления терактов против россиян на территории РФ. Кроме того, Маркарян публиковал в сети материалы, призывающие к насилию над женщинами.
Сообщалось, что в рамках расследования подозреваемого проверят на возможную причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.
Правоохранители задержали Арсена Маркаряна в субботу 23 августа в Подмосковье.
Блогера поймали, когда он, по предварительной информации, пытался выехать в Белоруссию. Причем очень оригинальным способом — находясь в багажнике машины. Там его и нашли сотрудники ДПС, когда остановили автомобиль на Можайском шоссе около города Кубинка.
За то, что Маркарян размещал в сети ролики, оскорбляющие память защитников Отечества, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале многочисленные жалобы от пользователей на блогера Арсена Маркаряна. Люди рассказали, что блогер активно употребляет запрещенные препараты, негативно высказывается о женщинах и даже рассказывает своим подписчиках о своих половых связях с 12-летними девочками. Мизулина назвала материалы, которые публиковал Маркарян, «какой-то дичью».