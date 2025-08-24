Блогер Маркарян прятался в багажнике, когда его остановили сотрудники ДПС

Об этом шла речь ещё в январе 2025 года, когда Генпрокуратура РФ направила в следственные органы материалы о возбуждении уголовного дела в отношении Маркаряна. В материалах было сказано, что Маркарян придерживается мнения о правильности идеологии и практики терроризма и публично призывал использовать беспилотники для осуществления терактов против россиян на территории РФ. Кроме того, Маркарян публиковал в сети материалы, призывающие к насилию над женщинами.