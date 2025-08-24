Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 августа 2025 года

24 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, в созвездии Девы, создавая атмосферу практичности, порядка и внимания к деталям. Убывающая Луна побуждает к завершению дел и очищению, а Дева усиливает фокус на организации и здоровье.