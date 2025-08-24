Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 24 августа 2025 года

24 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию через 2−3 дня. Луна пребывает в созвездии Девы, создавая атмосферу практичности, порядка и заботы о деталях. Убывающая Луна благоприятствует завершению работ, сбору урожая и подготовке почвы, а энергия Девы усиливает акцент на уходе за садом и здоровье растений.
Лунная энергетика 24 августа.
Фаза Луны: Убывающая, последняя четверть. Идеальна для завершения задач, сбора урожая и очищения участка. Созвездие: Дева. Способствует работам, требующим внимания к мелочам, ухода за почвой и планирования.