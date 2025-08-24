Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 24 августа 2025 года

24 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию через 2−3 дня. Луна пребывает в созвездии Девы, создавая атмосферу практичности, порядка и заботы о деталях. Убывающая Луна благоприятствует завершению работ, сбору урожая и подготовке почвы, а энергия Девы усиливает акцент на уходе за садом и здоровье растений.

24 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию через 2−3 дня. Луна пребывает в созвездии Девы, создавая атмосферу практичности, порядка и заботы о деталях. Убывающая Луна благоприятствует завершению работ, сбору урожая и подготовке почвы, а энергия Девы усиливает акцент на уходе за садом и здоровье растений.

Лунная энергетика 24 августа.

Фаза Луны: Убывающая, последняя четверть. Идеальна для завершения задач, сбора урожая и очищения участка. Созвездие: Дева. Способствует работам, требующим внимания к мелочам, ухода за почвой и планирования. >>> Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году Почему на помидорах жёлтые плечики и как от них избавиться.