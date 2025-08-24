24 августа: какой сегодня праздник

24 августа — это воскресенье, 236-й день года, до конца года осталось 129 дней.
Праздники 24 августа.
День рождения картофельных чипсов. Их история началась в 1853 году, когда повар Джордж Крам, желая досадить привередливому клиенту, нарезал картошку невероятно тонко и обжарил до хруста. Так родилось кулинарное проклятье для диет и любимое лакомство миллионов. День странной музыки — идеальный повод выйти за рамки привычных плейлистов и открыть для себя что-то абсолютно новое, будь то нойз-рок, этнический эмбиент или экспериментальный джаз. День «мыльной оперы». Термин впервые появился в печати 24 августа 1938 года, и с тех пор страсти на экране не утихают. День консервного ножа — дань уважения изобретению, которое подарило нам доступ к тысячам вкусностей, запечатанных в жестяные банки. День падающей звезды (День Персеид) — пик знаменитого метеорного потока, когда ночное небо расчерчивают десятки «падающих звезд».
Православные праздники 24 августа.
Этот день приходится на период Успенского поста (14−27 августа) и совпадает с попразднством Преображения Господня. >>> Что такое попразднство.
24 августа 2025 года православная церковь чтит память апостола Варфоломея, одного из 12 учеников Христа, проповедовавшего Евангелие в Индии и Армении. Мученически погибший за веру, он символизирует стойкость и преданность. В этот день, во время Успенского поста, в храмах проходят литургии, верующие молятся о духовной силе и защите. 24 августа 2025 года православная церковь чтит священномученика Евпла Катанского, диакона IV века, казнённого в Сицилии за проповедь христианства с Евангелием в руках. Его подвиг символизирует верность Слову Божьему. В этот день Успенского поста проходят литургии, верующие молятся о мужестве и защите веры.
Приметы и традиции 24 августа 2025 года.
В народном календаре 24 августа известен как Евпатий Коловрат, день, связанный с мистической легендой о белом коне, ищущем своего погибшего всадника — богатыря Евпатия Коловрата. По поверьям, конь появляется на болотах, а к ночи приходит на кладбище, обходит могилы, раскапывает землю и жалобно плачет, сопровождаемый свистом и странным пением. Этот день считался «страшным», и люди соблюдали особые обычаи:
Избегание болот и кладбищ: После заката старались не ходить вблизи болот или кладбищ, чтобы не столкнуться с мистическими явлениями. Сбор трав и ягод: Убывающая Луна в Деве благоприятствует сбору лечебных трав (ромашки, зверобоя) и поздних ягод (ежевики, брусники) для заготовок. Считалось, что такие сборы приносят здоровье. Обереги от бед: В домах зажигали свечи или читали молитвы, чтобы защититься от «дурного ветра» и несчастий. Гадания на будущее: Девушки гадали на суженого, слушая ветер: тихий ветер сулил спокойную семейную жизнь, а сильный — страстные, но сложные отношения.
Народные приметы, связанные с погодой и природой, помогали предсказывать будущее:
Сильный ветер: Предвещал суровую и снежную зиму. Поговорка гласила: «На Евпатия ветер воет — зима суровость свою покажет».Ясное небо и обильная роса: Сулили тёплую и мягкую осень, а также хороший урожай в следующем году. Поведение птиц: Если журавли или аисты начинают готовиться к отлёту, это знак ранней осени и холодной зимы. Туман утром: Предвещал тёплую погоду в сентябре, но с частыми дождями. Белый конь в поле: Если кто-то замечал «белую тень» в поле, это считалось знаком перемен или предупреждением о необходимости быть осторожнее.
Исторические события 24 августа.
79 год: Извержение Везувия уничтожило Помпеи, Геркуланум и Стабии.1572: Варфоломеевская ночь — резня гугенотов во Франции.1869: Запатентована первая вафельница.1991: Украина провозгласила независимость; Михаил Горбачёв сложил полномочия генсека ЦК КПСС.1995: Запуск Windows 95, изменивший мир технологий.2006: Плутон исключён из списка планет.2016: Открытие планеты Proxima b в обитаемой зоне Проксимы Центавра.
У кого именины 24 августа?
Поздравьте Марию, Александра, Василия, Макара, Максима, Марка, Мартина и Фёдора.
Кто из знаменитостей родился 24 августа?
Пауло Коэльо (1947 г.).
Бразильский писатель-мистик, один из самых читаемых авторов в мире. Его книга «Алхимик» стала современной классикой и была переведена на десятки языков, принеся ему всемирную славу.
Стивен Фрай (1957 г.).
Британский эрудит в самом полном смысле этого слова: актёр («Шерлок Холмс: Игра теней»), писатель, комик, телеведущий и интеллектуал. Один из самых уважаемых и разносторонних деятелей культуры Великобритании.
Жан-Мишель Жарр (1948 г.).
Французский «отец» электронной музыки, композитор и визионер. Прославился своими грандиозными аудиовизуальными шоу под открытым небом, которые собирали миллионы зрителей.
Руперт Гринт (1988 г.).
Британский актёр, получивший всемирную известность в возрасте 11 лет, сыграв рыжеволосого друга Гарри Поттера — Рона Уизли в одной из самых успешных кинофраншиз в истории.
Элизабет Дебики (1990 г.).
Австралийская актриса, звезда сериала «Корона», где она блестяще сыграла принцессу Диану. Также известна по ролям в фильмах «Великий Гэтсби» и «Стражи Галактики».
Чад Майкл Мюррей (1981 г.).
Американский актёр и сердцеед 2000-х, звезда культового телесериала «Тайная жизнь американского подростка» и фильма «День сурка».
Алена Косторная (2003 г.).
Российская фигуристка-одиночница, чемпионка Европы (2020) и одна из самых ярких звёзд в истории фигурного катания, известная своими уникальными прокатами и сложнейшими прыжками.
Кенни Бейкер (1934 — 2016 г.).
Английский актёр-карлик, который навсегда вошёл в историю кино, исполнив роль легендарного дроида R2-D2 в саге «Звёздные войны».
Стив Гуттенберг (1958 г.).
Американский актёр, известный по комедийной франшизе «Полицейская академия» и фильмам «Кокон» и «Трое мужчин и младенец».
24 августа — какая Луна?
24 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию, которое ожидается через 2−3 дня. В этот день Луна пребывает в созвездии Девы, наполняя атмосферу энергией порядка, практичности и внимания к деталям. Убывающая Луна в сочетании с аналитичным характером Девы создаёт идеальные условия для завершения дел, организации пространства и подготовки к новым циклам.
Характеристики Луны 24 августа 2025 года.
Фаза Луны: Убывающая, последняя четверть. Эта фаза побуждает к завершению начатого, избавлению от лишнего (вещей, эмоций, привычек) и очищению перед новым лунным циклом.
Созвездие: Дева. Луна в Деве акцентирует внимание на практичности, анализе и заботе о здоровье, делая день идеальным для структурирования задач и наведения порядка.
Энергетика: День сочетает прагматизм Девы с завершающим импульсом убывающей Луны, создавая баланс между работой над деталями и духовной рефлексией.
Астрологическое влияние: Гармоничные аспекты Луны с Меркурием усиливают ясность в общении и аналитические способности, но Дева может усилить критичность, поэтому важно сохранять доброжелательность.
Влияние Луны на 24 августа 2025 года.
Организация и порядок: Луна в Деве делает 24 августа идеальным для уборки, планирования и завершения задач. Это время для разбора документов, гардероба или подготовки к осени. Забота о здоровье: Дева акцентирует внимание на здоровом образе жизни. День подходит для лёгкой физической активности, постного питания или начала полезной привычки.
Что делать 24 августа 2025 года?
Завершайте дела: Разберите дом, сад или рабочие задачи, чтобы очистить пространство для новых идей. Организуйте пространство: Наведите порядок в доме или иконостасе, вдохновлённые энергией Девы.
24 августа — какой день недели?
В 2025 году 24 августа приходится на воскресенье.
24 августа — какой знак зодиака?
24 августа — это знак зодиака Дева.
Погода на 24 августа в Москве.
Днём будет до 19 градусов, вероятны осадки.
Погода в Питере 24 августа.
Будет облачно и дождливо, днём воздух прогреется до 15 градусов.
