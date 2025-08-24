24 августа: какой сегодня праздник

День рождения картофельных чипсов. Их история началась в 1853 году, когда повар Джордж Крам, желая досадить привередливому клиенту, нарезал картошку невероятно тонко и обжарил до хруста. Так родилось кулинарное проклятье для диет и любимое лакомство миллионов. День странной музыки — идеальный повод выйти за рамки привычных плейлистов и открыть для себя что-то абсолютно новое, будь то нойз-рок, этнический эмбиент или экспериментальный джаз. День «мыльной оперы». Термин впервые появился в печати 24 августа 1938 года, и с тех пор страсти на экране не утихают. День консервного ножа — дань уважения изобретению, которое подарило нам доступ к тысячам вкусностей, запечатанных в жестяные банки. День падающей звезды (День Персеид) — пик знаменитого метеорного потока, когда ночное небо расчерчивают десятки «падающих звезд».