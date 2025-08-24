Народный календарь. Почему на Михея, 27 августа, нужно свататься

Православные 27 августа чтут память одного из «малых» библейских пророков — Михея. Он жил в VIII веке до нашей эры. Святой считается автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма, на основе которого позже возникло христианство.
На Руси этот день прозвали Тиховеем, так как в это время было принято наблюдать за дуновениями ветра. На Михея обычно поздравляли каменщиков, которые строили храмы, крепости и княжеские дворцы. В эту дату также завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Поэтому 27 августа — последняя возможность посвататься понравившейся девушке.
Приметы погоды:
27 августа нет ветра — осень будет сухой.
На Михея сильный ветер — сентябрь дождливым будет.
Ветер на север дует — рожь уродится.
Именины отмечают: Евдокия, Семен, Федор, Матвей, Николай, Ева, Владимир.