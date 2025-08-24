Народный календарь. Почему на Михея, 27 августа, нужно свататься

На Руси этот день прозвали Тиховеем, так как в это время было принято наблюдать за дуновениями ветра. На Михея обычно поздравляли каменщиков, которые строили храмы, крепости и княжеские дворцы. В эту дату также завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Поэтому 27 августа — последняя возможность посвататься понравившейся девушке.