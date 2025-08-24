Ричмонд
Народный календарь. Почему на Михея, 27 августа, нужно свататься

Православные 27 августа чтут память одного из «малых» библейских пророков — Михея. Он жил в VIII веке до нашей эры. Святой считается автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма, на основе которого позже возникло христианство.

На Руси этот день прозвали Тиховеем, так как в это время было принято наблюдать за дуновениями ветра. На Михея обычно поздравляли каменщиков, которые строили храмы, крепости и княжеские дворцы. В эту дату также завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Поэтому 27 августа — последняя возможность посвататься понравившейся девушке.

Приметы погоды:

27 августа нет ветра — осень будет сухой.

На Михея сильный ветер — сентябрь дождливым будет.

Ветер на север дует — рожь уродится.

Именины отмечают: Евдокия, Семен, Федор, Матвей, Николай, Ева, Владимир.