День разжалования планеты Плутон и Международный день странной музыки: какие праздники отмечают в России и мире 24 августа

Международный день странной музыки был учрежден в 1988 году американским музыкантом Патриком Грантом. Его музыка представляет собой смесь разных жанров, из-за чего многие студии не хотели записывать его песни. Поэтому он решил основать собственный лейбл, который назвал «Странная музыка», а для продвижения своего творчества создал этот праздник. В эту дату необязательно слушать странную музыку. Можно, например, просто познакомиться с новым для себя жанром.