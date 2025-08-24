День разжалования планеты Плутон и Международный день странной музыки: какие праздники отмечают в России и мире 24 августа

24 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День разжалования планеты Плутон, Международный день странной музыки и День валяния в стоге сена.
День разжалования планеты Плутон.
24 августа 2006 года Международный астрономический союз дал четкое определение понятию «планета», из-за чего Плутон назвали карликовой планетой. В честь этого события и был учрежден День разжалования планеты Плутон. В этот праздник в обсерваториях проводятся дни открытых дверей, семинары, лекции и другие тематические мероприятия.
Международный день странной музыки.
Международный день странной музыки был учрежден в 1988 году американским музыкантом Патриком Грантом. Его музыка представляет собой смесь разных жанров, из-за чего многие студии не хотели записывать его песни. Поэтому он решил основать собственный лейбл, который назвал «Странная музыка», а для продвижения своего творчества создал этот праздник. В эту дату необязательно слушать странную музыку. Можно, например, просто познакомиться с новым для себя жанром.
День валяния в стоге сена.
В День валяния в стоге сена некоторые люди отправляются за город и лежат на сенных кучах, смотрят на облака или звезды, слушают пение птиц и стрекот кузнечиков, а также приводят в порядок свои мысли и просто отдыхают. В этот праздник также устраиваются ночные прогулки и посиделки у костра.