Фетисов: со ставшим инвалидом Константиновым трудно коммуницировать

Экс-защитник «Детройт Ред Уингз» Владимир Константинов практически лишён возможности поддерживать беседу и проживает в специализированном заведении под круглосуточным наблюдением после автокатастрофы 1997 года. Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Он также отметил, что его возмущает позиция клуба «Детройт Ред Уингз», который, по его словам, не оказал содействия семьям пострадавших в получении компенсационных выплат.
Фетисов отметил, что Константинов, к сожалению, не может общаться, хотя помнит события, произошедшие до аварии. Кратковременная память у него почти полностью утрачена, и контактировать с ним крайне тяжело.
Фетисов отметил, что его уже семь лет не пускают в США, поэтому информацию о его здоровье он получает, по сути, из вторых рук.
Напомним, что после завоевания «Детройт Ред Уингз» Кубка Стэнли 28 лет назад автомобиль класса «люкс» с хоккеистами совершил столкновение с деревом. Шофёр, в крови которого были выявлены наркотические вещества, был осуждён на тюремный срок. Константинов и массажист Сергей Мнацаканов получили серьёзные повреждения и утратили трудоспособность. Несмотря на приобретённые увечья, НХЛ позволила внести его имя в перечень обладателей Кубка Стэнли сезона 1997/98 годов.
Ранее поступала информация о кончине бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Константина Полозова. Причиной смерти стало раковое заболевание.
Читайте материал по теме: Вячеслав Быков: Моей первой клюшкой была новогодняя ёлка.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.