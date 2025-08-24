Фетисов: со ставшим инвалидом Константиновым трудно коммуницировать

Напомним, что после завоевания «Детройт Ред Уингз» Кубка Стэнли 28 лет назад автомобиль класса «люкс» с хоккеистами совершил столкновение с деревом. Шофёр, в крови которого были выявлены наркотические вещества, был осуждён на тюремный срок. Константинов и массажист Сергей Мнацаканов получили серьёзные повреждения и утратили трудоспособность. Несмотря на приобретённые увечья, НХЛ позволила внести его имя в перечень обладателей Кубка Стэнли сезона 1997/98 годов.