Небесная бабушка надвое сказала: мифологические и культурные герои бурят и эвенков

Во второй главе — «Мифы Верхнего мира» — можно заметить любопытную тенденцию прибайкальских народов персонифицировать важных и влиятельных персонажей мифов в виде бабушки. Облик бабушки могут принимать как высшие божества, так и небесные тела, в частности Солнце и Луна: «Говорят, хозяйка Солнца — бабушка “с восемью ногами, с восемью кругами”, а хозяйка Луны — бабушка “с девятью ногами, с девятью кругами”. У самого знаменитого эпического героя бурят — посланника неба Гэсэра — тоже была бабушка, мудрая богиня Манзан-Гурмэ (по совместительству бабушка 55 тэнгриев — верховных бурятских божеств). За всю свою полную приключений жизнь Гэсэр так и не смог огорчить ее до смерти, хотя хлопот доставлял немало. Так, одному инциденту с бабушкой мы обязаны появлением созвездия Большой Медведицы: однажды Гэсэр попросил Манзан-Гурмэ “убить семь сыновей Хожира — главы черных небесных кузнецов, а из их голов приготовить семь ритуальных чаш. Из них он напоил допьяна бабушку Манзан-Гурмэ. Рассердившись, она бросила эти чаши в небо, и они сделались семью звездами”. Кроме того, в эпосе о Гэсэре, которому посвящена отдельная глава, рассказывается, что Млечный Путь — это не что иное, как молоко божественной бабушки Манзан-Гурмэ.