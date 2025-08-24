Спасатель рассказал о крушении вертолета при спасении альпинистки Наговициной

Несмотря на аварию, спасателям удалось эвакуировать двух альпинистов из группы, где находилась российская спортсменка Наталья Наговицина. По словам Семенова, альпинистка пыталась спуститься вместе с напарником, но сорвалась в наиболее опасном участке маршрута. Напарник смог помочь ей переместиться только до скального образования «Птица», где и застряла Наговицина.