Спасатель рассказал о крушении вертолета при спасении альпинистки Наговициной

В ходе спасательной операции на пике Победы в Кыргызстане вертолет с участниками экспедиции совершил жесткую посадку на высоте 4900 метров. Как сообщил глава спасательной экспедиции Александр Семенов в интервью «Известиям», инцидент произошел из-за сложных погодных условий и нестабильного снежного покрова.
Несмотря на аварию, спасателям удалось эвакуировать двух альпинистов из группы, где находилась российская спортсменка Наталья Наговицина. По словам Семенова, альпинистка пыталась спуститься вместе с напарником, но сорвалась в наиболее опасном участке маршрута. Напарник смог помочь ей переместиться только до скального образования «Птица», где и застряла Наговицина.
Экипаж вертолета получил различные травмы при падении.
Ранее сообщалось, что тело российской альпинистки останется в горах Киргизии как минимум до весны.
