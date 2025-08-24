Календарь на 24 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 августа 1853 года американский повар Джордж Крам как обычно готовил в кафе города Саратога-Спрингс жареный картофель. Один из посетителей оказался привередой: заявил, что брусочки уж очень толстые. Тогда повар нарезал картошку тончайшими слайсами и обжарил в кипящем масле. Он хотел уколоть заносчивого посетителя, однако тот пришел в восторг от необычного блюда. Вскоре фирменные «саратогские чешуйки» стали невероятно популярны в городе и повар открыл собственный ресторан. Сегодня чипсы — один из самых популярных продуктов фастфуда по всему миру. Однако, какими бы вкусными они ни были, увлекаться такой едой не стоит: чипсы содержат очень много соли и жира.