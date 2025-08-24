Ричмонд
Календарь на 24 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 августа в России готовятся провожать лето и отмечают День валяния в стоге сена. В Крыму — один из главных аграрных праздников, День виноградарства и виноделия. В мире в это воскресенье проводят фестивали странной музыки. По народному календарю пора садиться за вязание теплых вещей на зиму. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 24 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Праздники в России и мире 24 августа.

* ~День виноградарства и виноделия в Республике Крым~

Праздник отмечают в четвертое воскресенье августа, в 2025 году он выпал на 24-е число. Виноград в Крыму выращивали еще в древние времена, а промышленное виноделие началось в XIX веке, самыми известными его центрами стали Массандра и Абрау-Дюрсо. Современная история отрасли непроста: в годы перестройки уникальные крымские виноградники массово вырубались в рамках антиалкогольной кампании. Однако сегодня Крым вернул себе статус одного из ключевых винодельческих регионов России. Здесь работают энтузиасты, возрождающие забытые сорта и внедряющие современные технологии.

* ~Международный день странной музыки~

Этот необычный неофициальный праздник появился по инициативе Патрика Гранта — музыканта и композитора из Нью-Йорка. Его цель — побудить людей играть и слушать музыку, с которой они раньше не сталкивались. Грант верил, что такая простая вещь, как развитие музыкального вкуса, может сделать людей более восприимчивыми к окружающим. С 2012 года в этот день в разных странах мира проходят концерты и музыкальные конкурсы.

* ~День валяния в стоге сена~

Еще один неофициальный праздник. Он появился в России как дань уважения традициям предков. К 24 августа на Руси традиционно заканчивался один из этапов сбора урожая, подходила к концу пора сенокосов. Последние теплые августовские деньки — это отличная возможность выбраться за город, устроить пикник и поваляться в стоге сена.

* ~Дeнь рoждeния кapтoфeльныx чипcoв~

24 августа 1853 года американский повар Джордж Крам как обычно готовил в кафе города Саратога-Спрингс жареный картофель. Один из посетителей оказался привередой: заявил, что брусочки уж очень толстые. Тогда повар нарезал картошку тончайшими слайсами и обжарил в кипящем масле. Он хотел уколоть заносчивого посетителя, однако тот пришел в восторг от необычного блюда. Вскоре фирменные «саратогские чешуйки» стали невероятно популярны в городе и повар открыл собственный ресторан. Сегодня чипсы — один из самых популярных продуктов фастфуда по всему миру. Однако, какими бы вкусными они ни были, увлекаться такой едой не стоит: чипсы содержат очень много соли и жира.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 августа в других странах.

День Пяртеля — Эстония. Этот народный праздник посвящен встрече осени. К этому времени в стране издревле заканчивали жать рожь, продолжали убирать яровые и начинали собирать картофель. В этот день крестьяне стригли овец и варили пиво.

Винный фестиваль — Португалия. Ежегодно в конце августа на португальском острове Мадейра стартует винный фестиваль. В этом году он начнется 24 августа и продлится до 14 сентября. Это событие объединяет людей, культуры, ароматы и вкусы, погружает в традиции этого очаровательного острова. Гостей ждет выступление фольклорных ансамблей, театральные представления, торжественный отжим винограда и другие активности.

День вафель — США. 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартхаут запатентовал сковородку для выпечки вафель. Она состояла из двух частей, и ее требовалось переворачивать для равномерного приготовления десерта. Сегодня существует множество разновидностей вафель — бельгийские, гонконгские, венские, штрупвафли. Их подают как самостоятельное блюдо, так и с начинками — мороженым, сиропом, фруктами и шоколадом.

Религиозные праздники 24 августа.

* День памяти священномученика Евпла Катанского.

Священномученик Евпл Катанский, архидиакон был родом из Сицилии. Несмотря на жестокие гонения язычников он исповедовал христианство. Однажды святого схватили прямо во время проповеди и бросили в темницу. Там он сумел обратить в христианство многих язычников. Мучители подвергли святого жестоким пыткам и обезглавили.

* Собор Валаамских святых.

В 4 июля 1999 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был установлен специальный день празднования памяти Собора Валаамских святых. Он приходится на первое воскресенье после 19 августа. В этот день вспоминают прославленных церковью святых и местночтимых подвижников, чей жизненный путь был связан с Валаамским монастырем.

* День святого Варфоломея у католиков.

В этот день католическая церковь чтит память Святого Варфоломея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. После вознесения Спасителя он много путешествовал и проповедовал. Святой нес слово Божие в Индию и Великую Армению (сегодня территория Турции). По преданию святой Варфоломей был схвачен язычниками, прошел через страшные пытки и был распят. С именем святого связано множество чудесных событий: он исцелял людей и приводил их к христианству. Согласно преданию, останки святого хранятся в храме на острове Липари.

Народные праздники и приметы 24 августа.

* Евпатий Коловрат.

В этот день на Руси вспоминали священномученика Евпла Катанского, отдавшего жизнь за христианскую веру, и русского богатыря Евпатия Коловрата, погибшего при защите родных земель от хана Батыя. В народе считали, что в этот день на болотах можно встретить белого коня, ищущего своего убитого всадника. А еще люди верили, что вечером там можно увидеть блуждающие огни. Ходить за ними строго запрещалось: можно было сгинуть в бескрайних топях.

На Евпатия мастерицы принимались прясть шерстяные нитки и вязать вещи на зиму. В состриженную овечью шерсть заворачивали младенцев — чтобы те росли крепкими и здоровыми.

* Приметы.

Если на Евпатия солнечно — осень будет такой же погожей.

Туман стелется над водой — к тихой и теплой погоде.

Звезды перемигиваются ночью — к дождю.

Леса щедры на орехи, а вот грибов нет — много снега зимой выпадет.

Птицы стихли в лесу — к сильному ливню.

Утки ведут себя беспокойно — скоро наступят сильные холода.

Какие исторические события произошли 24 августа.

* 79 год — предполагаемая дата извержения Везувия, уничтожившего Помпеи.

* 1542 год — испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки. Он назвал его так в честь индейских женщин-воинов, напавших на экспедицию.
* 1572 год — Варфоломеевская ночь: массовое убийство гугенотов-протестантов в Париже, начавшееся во время бракосочетания лидера протестантов Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа.
* 1720 год — основано Сардинское королевство.
* 1814 год — в ходе войны между Великобританией и США англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом.
* 1876 год — индейцы Центральной Канады согласились поселиться в резервациях.
* 1937 год — советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы.
* 1954 год — в США запретили компартию.
* 1991 год — Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК КПСС.
* 1995 год — официально представлена операционная система Windows 95.

Дни рождения и юбилеи 24 августа.

* В 1845 году родился князь Лев Голицын — основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.

* В 1892 году родился Леонид Макарьев — советский актер, драматург, основоположник русского театра для детей.
* В 1899 году родился Хорхе Луис Борхес — аргентинский писатель.
* В 1902 году родился Карло Гамбино — американский мафиози, босс одной из «Пяти семей» мафии Нью-Йорка.
* В 1923 году родился Виктор Глушков — русский, советский математик, кибернетик, Герой Социалистического Труда.
* В 1929 году родился Ясир Арафат — председатель исполкома Организации освобождения Палестины.

Кто отмечает дни рождения.

* 78 лет исполняется Пауло Коэльо — бразильскому писателю.

* 77 лет исполняется Жан-Мишелю Жарру — французскому музыканту, один из родоначальников электронной музыки.
* 68 лет исполняется Стивену Фраю — британскому писателю, актеру, комику.

* 67 лет исполняется Стиву Гуттенбергу — американскому киноактеру («Полицейская академия»).

* 61 год исполняется Салижану Шарипову — российскому космонавту, Герою России.
* 37 лет исполняется Руперту Гринту — британскому актеру (Рон Уизли в фильмах о Гарри Поттере).
* 22 года исполняется Елене Косторной — российской фигуристке-одиночница, чемпионке Европы (2020).