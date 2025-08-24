Календарь на 24 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 августа в России готовятся провожать лето и отмечают День валяния в стоге сена. В Крыму — один из главных аграрных праздников, День виноградарства и виноделия. В мире в это воскресенье проводят фестивали странной музыки. По народному календарю пора садиться за вязание теплых вещей на зиму. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 24 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 24 августа.
* ~День виноградарства и виноделия в Республике Крым~
Праздник отмечают в четвертое воскресенье августа, в 2025 году он выпал на 24-е число. Виноград в Крыму выращивали еще в древние времена, а промышленное виноделие началось в XIX веке, самыми известными его центрами стали Массандра и Абрау-Дюрсо. Современная история отрасли непроста: в годы перестройки уникальные крымские виноградники массово вырубались в рамках антиалкогольной кампании. Однако сегодня Крым вернул себе статус одного из ключевых винодельческих регионов России. Здесь работают энтузиасты, возрождающие забытые сорта и внедряющие современные технологии.
* ~Международный день странной музыки~
Этот необычный неофициальный праздник появился по инициативе Патрика Гранта — музыканта и композитора из Нью-Йорка. Его цель — побудить людей играть и слушать музыку, с которой они раньше не сталкивались. Грант верил, что такая простая вещь, как развитие музыкального вкуса, может сделать людей более восприимчивыми к окружающим. С 2012 года в этот день в разных странах мира проходят концерты и музыкальные конкурсы.
* ~День валяния в стоге сена~
Еще один неофициальный праздник. Он появился в России как дань уважения традициям предков. К 24 августа на Руси традиционно заканчивался один из этапов сбора урожая, подходила к концу пора сенокосов. Последние теплые августовские деньки — это отличная возможность выбраться за город, устроить пикник и поваляться в стоге сена.
* ~Дeнь рoждeния кapтoфeльныx чипcoв~
24 августа 1853 года американский повар Джордж Крам как обычно готовил в кафе города Саратога-Спрингс жареный картофель. Один из посетителей оказался привередой: заявил, что брусочки уж очень толстые. Тогда повар нарезал картошку тончайшими слайсами и обжарил в кипящем масле. Он хотел уколоть заносчивого посетителя, однако тот пришел в восторг от необычного блюда. Вскоре фирменные «саратогские чешуйки» стали невероятно популярны в городе и повар открыл собственный ресторан. Сегодня чипсы — один из самых популярных продуктов фастфуда по всему миру. Однако, какими бы вкусными они ни были, увлекаться такой едой не стоит: чипсы содержат очень много соли и жира.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 августа в других странах.
День Пяртеля — Эстония. Этот народный праздник посвящен встрече осени. К этому времени в стране издревле заканчивали жать рожь, продолжали убирать яровые и начинали собирать картофель. В этот день крестьяне стригли овец и варили пиво.
Винный фестиваль — Португалия. Ежегодно в конце августа на португальском острове Мадейра стартует винный фестиваль. В этом году он начнется 24 августа и продлится до 14 сентября. Это событие объединяет людей, культуры, ароматы и вкусы, погружает в традиции этого очаровательного острова. Гостей ждет выступление фольклорных ансамблей, театральные представления, торжественный отжим винограда и другие активности.
День вафель — США. 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартхаут запатентовал сковородку для выпечки вафель. Она состояла из двух частей, и ее требовалось переворачивать для равномерного приготовления десерта. Сегодня существует множество разновидностей вафель — бельгийские, гонконгские, венские, штрупвафли. Их подают как самостоятельное блюдо, так и с начинками — мороженым, сиропом, фруктами и шоколадом.
Религиозные праздники 24 августа.
* День памяти священномученика Евпла Катанского.
Священномученик Евпл Катанский, архидиакон был родом из Сицилии. Несмотря на жестокие гонения язычников он исповедовал христианство. Однажды святого схватили прямо во время проповеди и бросили в темницу. Там он сумел обратить в христианство многих язычников. Мучители подвергли святого жестоким пыткам и обезглавили.
* Собор Валаамских святых.
В 4 июля 1999 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был установлен специальный день празднования памяти Собора Валаамских святых. Он приходится на первое воскресенье после 19 августа. В этот день вспоминают прославленных церковью святых и местночтимых подвижников, чей жизненный путь был связан с Валаамским монастырем.
* День святого Варфоломея у католиков.
В этот день католическая церковь чтит память Святого Варфоломея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. После вознесения Спасителя он много путешествовал и проповедовал. Святой нес слово Божие в Индию и Великую Армению (сегодня территория Турции). По преданию святой Варфоломей был схвачен язычниками, прошел через страшные пытки и был распят. С именем святого связано множество чудесных событий: он исцелял людей и приводил их к христианству. Согласно преданию, останки святого хранятся в храме на острове Липари.
Народные праздники и приметы 24 августа.
* Евпатий Коловрат.
В этот день на Руси вспоминали священномученика Евпла Катанского, отдавшего жизнь за христианскую веру, и русского богатыря Евпатия Коловрата, погибшего при защите родных земель от хана Батыя. В народе считали, что в этот день на болотах можно встретить белого коня, ищущего своего убитого всадника. А еще люди верили, что вечером там можно увидеть блуждающие огни. Ходить за ними строго запрещалось: можно было сгинуть в бескрайних топях.
На Евпатия мастерицы принимались прясть шерстяные нитки и вязать вещи на зиму. В состриженную овечью шерсть заворачивали младенцев — чтобы те росли крепкими и здоровыми.
* Приметы.
Если на Евпатия солнечно — осень будет такой же погожей.
Туман стелется над водой — к тихой и теплой погоде.
Звезды перемигиваются ночью — к дождю.
Леса щедры на орехи, а вот грибов нет — много снега зимой выпадет.
Птицы стихли в лесу — к сильному ливню.
Утки ведут себя беспокойно — скоро наступят сильные холода.
Какие исторические события произошли 24 августа.
* 79 год — предполагаемая дата извержения Везувия, уничтожившего Помпеи.
Дни рождения и юбилеи 24 августа.
* В 1845 году родился князь Лев Голицын — основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.
Кто отмечает дни рождения.
* 78 лет исполняется Пауло Коэльо — бразильскому писателю.
* 67 лет исполняется Стиву Гуттенбергу — американскому киноактеру («Полицейская академия»).