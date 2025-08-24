Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ложью слова украинского президента Владимира Зеленского о флагах Украины, который якобы берегут у себя жители новых регионов России.
— Зеленский живет в мире иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, так как это символ унижения во времена нахождения в составе Украины, когда Киев грабил наши регионы, выводил активы и перекидывал на развитие регионов Галиции на Западной Украине, — цитирует его РИА Новости.
С 2014 года украинский флаг стал символом беззакония, преступлений, убийств и горя, заявил Рогов.
Опубликованная российской хакерской группировкой KillNet информация о потерях ВСУ является приговором киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, высказался ранее Владимир Рогов.
20 августа хакеры сообщили, что взломали базу данных Генштаба ВСУ с данными о 1,7 миллиона погибших и пропавших военнослужащих.