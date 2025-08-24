Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые зафиксировали восемь солнечных вспышек за одни сутки

В субботу вечером на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М1.

В субботу вечером на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М1.9, произошедшая в 23:06 по московскому времени.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это уже восьмая по счету вспышка за текущие сутки, причем предыдущие семь относились к более слабому классу С.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 23.06 — уровень M1.9 (сильная)», — рассказали в Лаборатории.

Ранее сообщалось, что в космосе состоялась генеральная репетиция будущего солнечного затмения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.