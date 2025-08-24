Ученые зафиксировали восемь солнечных вспышек за одни сутки

В субботу вечером на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М1.9, произошедшая в 23:06 по московскому времени.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это уже восьмая по счету вспышка за текущие сутки, причем предыдущие семь относились к более слабому классу С.
«Последняя вспышка произошла сегодня в 23.06 — уровень M1.9 (сильная)», — рассказали в Лаборатории.
Ранее сообщалось, что в космосе состоялась генеральная репетиция будущего солнечного затмения.
