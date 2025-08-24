На Солнце произошла сильная вспышка мощностью М1.9

Очередная сильная вспышка на Солнце произошла вечером в субботу 23 августа. Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Мониторинг солнечной активности на сайте лаборатории отображается здесь.
«Последняя вспышка произошла в 23.06— уровень M1.9 (сильная)», — сказано в релизе.
При этом за сутки зафиксировано восемь солнечных вспышек, семь из них были меньшего класса. Ранее учёные предупредили о грядущем увеличении количества вспышек. Это связано с тем, что центры активности Солнца выходят на сторону, которой звезда обращена к Земле.
В пятницу 22 августа на Солнце произошла вспышка класса M1.7. Она продолжалась 72 минуты.
Напомним, мониторы зафиксировали 1 августа 15 солнечных вспышек. Сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек. Большинство из них случились в новой активной области Солнца — 4167.
Ранее учёные сообщили, что 28, 29 и 30 августа геомагнитная обстановка будет возбужденной. Возможно, это приведет к магнитным бурям.