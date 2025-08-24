На Солнце произошла сильная вспышка мощностью М1.9

При этом за сутки зафиксировано восемь солнечных вспышек, семь из них были меньшего класса. Ранее учёные предупредили о грядущем увеличении количества вспышек. Это связано с тем, что центры активности Солнца выходят на сторону, которой звезда обращена к Земле.