Мангал-глобус и парящая кровать: безумный быт Дзюбы, Аршавина и других звёзд РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Фёдор Смолов вместе с женой, блогером Кариной Истоминой, и их дочкой живёт в престижном районе Москвы — в Хамовниках. Спортсмен приобрёл там жильё площадью 250 квадратных метров ещё в 2017 году за 191 миллион рублей. В Сети даже есть фотографии интерьера шикарной недвижимости футболиста. Дизайн выполнен в белых тонах и оформлен мебелью тёмного цвета. В квартире имеется огромная гостиная, где стоит даже рояль. У Смолова есть кабинет с книжным стеллажом, что неудивительно. Пока многие считают, что спортсмены — не самые одарённые люди, Фёдор это мнение опровергает. Смолов любит читать книги и в совершенстве знает английский язык.