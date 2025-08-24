Министерство обороны США на протяжении нескольких месяцев запрещает Киеву применять высокоточное оружие большой дальности для нанесения ударов по территории Российской Федерации, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
«Пентагон месяцами блокирует применение Украиной дальнобойных систем для атак вглубь России… Запрет Вашингтона на такие удары ограничивает возможности украинских вооружённых сил, в то время как Белый дом пытается склонить Кремль к началу мирных переговоров», — отмечается в публикации со ссылкой на US чиновников.
По информации источников издания, удары с использованием американских ракетных комплексов ATACMS не наносятся с конца весны — за этот период Киев лишь единожды пытался применить их для атаки на объекты в глубине РФ, однако получил прямое указание от США прекратить эту операцию.
Ранее в пятницу поступала информация о том, что ВСУ вновь нанесли удар по объектам нефтепровода «Дружба». В результате Братислава и Будапешт остались без поставок нефти сроком почти на неделю. Западные медиа указывали, что Украина атакует «Дружбу» от отчаяния, вызванного неудачами на фронте. Подобным образом «Киев пытается улучшить свои переговорные позиции». Однако эти инциденты, как отмечается в публикации, свидетельствуют «о растущем чувстве отчаяния». Будучи «не в силах изменить ход боевых действий», Киев «смещает фокус на удары по инфраструктурным объектам».
Это не первая атака Украины на объекты «Дружбы». В марте беспилотник ВСУ нанёс удар по измерительной станции трубопровода, что привело к приостановке поставок российской нефти в Венгрию.
