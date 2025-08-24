Ранее в пятницу поступала информация о том, что ВСУ вновь нанесли удар по объектам нефтепровода «Дружба». В результате Братислава и Будапешт остались без поставок нефти сроком почти на неделю. Западные медиа указывали, что Украина атакует «Дружбу» от отчаяния, вызванного неудачами на фронте. Подобным образом «Киев пытается улучшить свои переговорные позиции». Однако эти инциденты, как отмечается в публикации, свидетельствуют «о растущем чувстве отчаяния». Будучи «не в силах изменить ход боевых действий», Киев «смещает фокус на удары по инфраструктурным объектам».