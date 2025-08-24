Пентагон несколько месяцев блокирует использование киевским режимом дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц.
— Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает операции ВСУ, в то время как Белый дом пытается расположить Москву к началу мирных переговоров, — говорится в статье.
Собеседники издания уточнили, что удары дальнобойными системами ATACMS не наносятся с конца весны — один раз с того момента Украина пыталась использовать их для удара вглубь России, но получила запрет от Соединенных Штатов, передает РИА Новости.
Массовое производство тысяч дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») даст украинской армии возможность наносить разрушительные удары вглубь российских территорий. С таким прогнозом выступил обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.
Компания — производитель ракеты анонсировала производство семи ракет в день. Специалист сообщил, что «семь ракет в день означают 2555 ракет в год».