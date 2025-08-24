Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу Белгородской области

Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу. Видео © SHOT.
Как сообщают местные жители, приблизительно в 23:50 в небе над Старым Осколом прозвучало около семи взрывов, которые сопровождались вспышками. По предварительным данным, в городе работала система ПВО. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Незадолго до этого атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины подвергся другой населённый пункт Белгородской области. В результате удара дрона по автомобилю в посёлке Красная Яруга пострадали мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы с множественными ранениями, их состояние оценивается как средней степени тяжести.