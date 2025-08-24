Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу Белгородской области

Серия взрывов произошла в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщает SHOT. Согласно информации Telegram-канала, силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам типа «Лютый».

Источник: Life.ru

Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу. Видео © SHOT.

Как сообщают местные жители, приблизительно в 23:50 в небе над Старым Осколом прозвучало около семи взрывов, которые сопровождались вспышками. По предварительным данным, в городе работала система ПВО. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Незадолго до этого атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины подвергся другой населённый пункт Белгородской области. В результате удара дрона по автомобилю в посёлке Красная Яруга пострадали мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы с множественными ранениями, их состояние оценивается как средней степени тяжести.