По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны за вечер было уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Речь идёт об отражении атак над территориями 11 регионов России и одной морской акватории.
В сводке говорится, что 23 августа текущего года в период с 17:00 до 23:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 57 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями, Московским регионом, Республикой Чувашия и акваторией Чёрного моря.
Ранее в пятницу поступала информация о том, что ВСУ вновь нанесли удар по объектам нефтепровода «Дружба». В результате Братислава и Будапешт остались без поставок нефти сроком почти на неделю. Западные медиа указывали, что Украина атакует «Дружбу» от отчаяния, вызванного неудачами на фронте. Подобным образом Киев пытается улучшить свои переговорные позиции. Однако эти инциденты, как отмечается в публикации, свидетельствуют «о растущем чувстве отчаяния». Будучи не в силах изменить ход боевых действий, Киев «смещает фокус на удары по инфраструктурным объектам».
Это не первая атака Украины на объекты «Дружбы». В марте беспилотник ВСУ нанёс удар по измерительной станции трубопровода, что привело к приостановке поставок российской нефти в Венгрию.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские вооружённые силы наносят регулярные удары по местам дислокации личного состава, военной технике и наёмникам, а также по критической инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонно-промышленного комплекса, центрам военного управления и связи.
