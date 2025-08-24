Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело альпинистки Наговициной останется в горах Киргизии до весны

Из-за завершения альпинистского сезона-2025 тело российской альпинистки начнут искать не ранее, чем весной 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Поиски тела российской альпинистки Натальи Наговициной начнутся не ранее, чем весной 2026 года из-за завершения альпинистского сезона-2025 в горах Кыргызстана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Telegram-канала Mash.

Напомним, 47-летняя россиянка Наталья Наговицина совершала восхождение на Пик Победы в Киргизии, высота этой горы составляет порядка 7200 метров над уровнем моря. Наговицына сломала ногу уже на спуске с вершины. Её пытались спасти другие альпинисты, но ничего не вышло. Один из них при этом погиб от переохлаждения.

На высоте в семь тысяч метров Наговицина провела 11 дней. С собой у женщины был минимальный набор еды, воды и газовая горелка. В это время в горах морозы опускаются до — 26 градусов.

Пик Победы считается сложным для альпинистов, причём спасательные работы на этой вершине не менее сложны, чем восхождение на неё.

Напомним, во время одного из прошлых восхождений Наталья потеряла мужа — тот умер от инсульта.