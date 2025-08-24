Тело альпинистки Наговициной останется в горах Киргизии до весны

Поиски тела российской альпинистки Натальи Наговициной начнутся не ранее, чем весной 2026 года из-за завершения альпинистского сезона-2025 в горах Кыргызстана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Telegram-канала Mash.
Напомним, 47-летняя россиянка Наталья Наговицина совершала восхождение на Пик Победы в Киргизии, высота этой горы составляет порядка 7200 метров над уровнем моря. Наговицына сломала ногу уже на спуске с вершины. Её пытались спасти другие альпинисты, но ничего не вышло. Один из них при этом погиб от переохлаждения.
На высоте в семь тысяч метров Наговицина провела 11 дней. С собой у женщины был минимальный набор еды, воды и газовая горелка. В это время в горах морозы опускаются до — 26 градусов.
Пик Победы считается сложным для альпинистов, причём спасательные работы на этой вершине не менее сложны, чем восхождение на неё.
Напомним, во время одного из прошлых восхождений Наталья потеряла мужа — тот умер от инсульта.