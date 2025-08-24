Тело альпинистки Наговициной останется в горах Киргизии до весны

Напомним, 47-летняя россиянка Наталья Наговицина совершала восхождение на Пик Победы в Киргизии, высота этой горы составляет порядка 7200 метров над уровнем моря. Наговицына сломала ногу уже на спуске с вершины. Её пытались спасти другие альпинисты, но ничего не вышло. Один из них при этом погиб от переохлаждения.