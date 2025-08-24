Германия разморозит выдачу виз россиянам

Германия в ближайшее время должна возобновить выдачу гуманитарных виз для граждан России и Белоруссии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
«Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично, и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку», — известил парламентарий.
В МИД Германии, по данным немецких СМИ, эту информацию якобы подтвердили. В ведомстве отметили, что Германия готова разморозить предоставление гуманитарных виз для граждан вышеупомянутых стран.
Ранее «МК» писал, что Берлин принял решение приостановить выдачу гуманитарных виз российским диссидентам. Меры затронут граждан РФ, которые критически настроены по отношению к спецоперации на Украине.
