Катя Гордон объяснила, откуда у нее синяк под глазом

Юрист Катя Гордон появилась в соцсетях с синяком под правым глазом, вызвав волну обсуждений среди подписчиков. Она поспешила успокоить аудиторию, заявив, что не стала жертвой насилия.

Юрист Катя Гордон появилась в соцсетях с синяком под правым глазом, вызвав волну обсуждений среди подписчиков. Она поспешила успокоить аудиторию, заявив, что не стала жертвой насилия.

— Не обращайте внимания на мой случайный синяк. Надеюсь, что он пройдет к концерту. Это даже не синяк, меня никто не бил. Это случайность, — рассказала Гордон в видеообращении.

Также юрист затронула тему резонансного развода между Романом и Еленой Товстик, в котором она представляет интересы женщины. Она отметила, что испытывает потрясение от развернувшейся ситуации.

— Это превращается в какой-то треш, ужас. У меня тоже был очень непростой развод, но я никогда не выкладывала видео с сыном. Использовать видео с ребенком — зашквар, — заявила Гордон.

Екатерина Гордон ранее назвала постановочным развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она считает, что бракоразводный процесс является лишь «интеллигентным спектаклем» для публики. По ее словам, Полина Диброва сейчас живет в доме, купленном мужем Елены Товстик, от которой у него шестеро детей. Шоумен, в свою очередь, доволен финансовой стороной развода.