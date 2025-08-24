Катя Гордон объяснила, откуда у нее синяк под глазом

Екатерина Гордон ранее назвала постановочным развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она считает, что бракоразводный процесс является лишь «интеллигентным спектаклем» для публики. По ее словам, Полина Диброва сейчас живет в доме, купленном мужем Елены Товстик, от которой у него шестеро детей. Шоумен, в свою очередь, доволен финансовой стороной развода.