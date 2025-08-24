Кто такой Евпатий Коловрат

24 августа 2025 года отмечают День Евпатия Коловрата — праздник, посвящённый легендарному рязанскому воину, чьи подвиги воспеты в былинах и «Повести о разорении Рязани Батыем».
Чем прославился Евпатий Коловрат?
Евпатий Коловрат, по преданию, жил на рубеже XII-XIII веков в Рязанской области и был выдающимся воеводой, прославившимся в борьбе с монголо-татарским игом. Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», в 1237 году, узнав о разрушении Рязани ханом Батыем, Евпатий с небольшой дружиной вернулся из Чернигова и вступил в неравный бой с врагом. Его отряд численностью около 1700 человек нанёс значительный урон монгольскому войску, демонстрируя невероятную храбрость. Сам Коловрат погиб в бою 11 января 1238 года, но его доблесть впечатлила даже Батыя, который, по легенде, отпустил выживших воинов и передал им тело Евпатия для погребения, выразив уважение к его мужеству. Историки спорят о реальности личности Коловрата, предполагая, что он может быть собирательным образом рязанского богатыря, но его подвиги остаются символом русского героизма.
Почему День Евпатия Коловрата отмечают 24 августа.
В православном календаре 24 августа посвящён памяти мученика Евпла Катанского, жившего в III-IV веках на Сицилии. Евпл, архидиакон города Катании, проповедовал христианство и был казнён за веру при императорах Диоклетиане и Максимиане. Созвучие имён Евпла и Евпатия, вероятно, привело к тому, что в народной традиции день стал ассоциироваться с рязанским воином. В этот же день почитают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, пострадавших в XI веке в Киеве. Народные поверья сделали 24 августа днём, связанным с душами павших воинов и блуждающими огнями на болотах, что усилило его связь с образом Коловрата, чей белый конь, по легенде, бродит в поисках хозяина.
Традиции и приметы.
День Евпатия Коловрата на Руси считался опасным, что отразилось в традициях и приметах:
Традиции:
Уход за животными: 24 августа стригли овец, чтобы их шерсть успела отрасти до зимы, вычёсывали кошек и собак, изготавливая из шерсти обереги и пояса. Считалось, что святые Феодор и Василий покровительствуют домашней живности. Хозяйственные дела: День благоприятен для домашних работ, таких как уборка в хлеву, рукоделие или заготовка зимних вещей из шерсти (валенки, варежки).Молитвы: Верующие обращаются к Евплу Катанскому с просьбами о стойкости и защите от бед.
Приметы:
Безветренный день предвещает тёплую и устойчивую погоду на несколько дней. Ясный день 24 августа сулит сухой сентябрь, а молния без дождя — к ливням. Туман над рекой утром обещает тёплую неделю. Много орехов, но мало грибов в лесу — к суровой зиме. Появление белого коня на болотах или кладбищах — знак беспокойных духов или грядущих бед.
Что можно и нельзя делать 24 августа 2025 года.
Что можно делать:
Заниматься хозяйством: стричь овец, убираться в хлеву, вычёсывать домашних животных и изготавливать из их шерсти талисманы. Рукоделие: шить, вязать или чинить одежду, особенно из шерсти, чтобы подготовиться к зиме. Соблюдать пост: В 2025 году 24 августа выпадает на Успенский пост, поэтому следует придерживаться постного меню, избегая мяса, молока, яиц и рыбы. Молиться Евплу Катанскому о силе духа и защите от невзгод.
Что нельзя делать:
Употреблять алкоголь: Считалось, что спиртное привлекает недовольство душ умерших родственников, которые могут явиться и упрекать пьяницу. Посещать болота и кладбища: По поверьям, в этот день там появляются блуждающие огни — души погибших воинов и утопленников, что может привести к беде. Гулять в одиночестве по незнакомым местам: Это считалось опасным из-за активности духов. Устраивать шумные застолья или объедаться: День требует тишины и умеренности, особенно в пост. Открывать двери незнакомцам: Считалось, что это может привлечь нечистую силу.
