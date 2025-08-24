Кто такой Евпатий Коловрат

Евпатий Коловрат, по преданию, жил на рубеже XII-XIII веков в Рязанской области и был выдающимся воеводой, прославившимся в борьбе с монголо-татарским игом. Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», в 1237 году, узнав о разрушении Рязани ханом Батыем, Евпатий с небольшой дружиной вернулся из Чернигова и вступил в неравный бой с врагом. Его отряд численностью около 1700 человек нанёс значительный урон монгольскому войску, демонстрируя невероятную храбрость. Сам Коловрат погиб в бою 11 января 1238 года, но его доблесть впечатлила даже Батыя, который, по легенде, отпустил выживших воинов и передал им тело Евпатия для погребения, выразив уважение к его мужеству. Историки спорят о реальности личности Коловрата, предполагая, что он может быть собирательным образом рязанского богатыря, но его подвиги остаются символом русского героизма.