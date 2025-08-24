Авиакомпании Победа и Россия скорректировали график рейсов из-за ограничений

Напомним, накануне ограничения были введены в петербургском аэропорту Пулково, где отменили свыше 100 рейсов. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры смогли комфортно разместиться. Некоторым приходилось сидеть на лестницах или стоять. Позже администрация воздушной гавани предоставила раскладные стулья.