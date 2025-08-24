Ричмонд
Авиакомпании Победа и Россия скорректировали график рейсов из-за ограничений

Авиакомпании «Россия» и «Победа» внесли изменения в расписания рейсов на фоне введения ограничений в воздушных гаванях России. Об этом сообщили пресс-службы двух авиаперевозчиков.

«Победа корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены», — говорится в сообщении. Подчёркивается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.

В пресс-службе «России» заверили, что все пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены едой и напитками. Пассажиров призвали внимательно следить за информацией.

Напомним, накануне ограничения были введены в петербургском аэропорту Пулково, где отменили свыше 100 рейсов. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры смогли комфортно разместиться. Некоторым приходилось сидеть на лестницах или стоять. Позже администрация воздушной гавани предоставила раскладные стулья.