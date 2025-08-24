Не только кариес: Гастроэнтеролог раскрыл, о каких скрытых болезнях кричит неприятный запах изо рта

Согласно статистике около четверти населения мира хотя бы раз сталкивались с неприятным запахом изо рта — явлением, известным как галитоз. Чаще всего это связано с активным размножением анаэробных бактерий в полости рта, однако причины могут быть и другими. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с Life.ru назвал неочевидные болезни, вызывающие запах изо рта.