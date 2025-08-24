В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов

«Он предусматривал, что плата не должна превышать 10% от стипендии. Коллеги в ГД и правительстве посчитали, что это слишком мизерная сумма. Но тогда принимайте другое наше программное предложение — о повышении стипендий до прожиточного минимума. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы», — отметил депутат.