Число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч

Количество украинских граждан, бежавших в Румынию с начала специальной военной операции, может достигать 26 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах.
Если рассматривать статистику с начала СВО, общее число перебежчиков в Румынию соответствует численности полноценного армейского корпуса, заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что согласно данным Государственной пограничной службы Украины (ДПСУ), через румынскую границу с начала 2025 года незаконно покинули территорию Украины около 5 тысяч человек.
Таким количеством личного состава можно укомплектовать полноценную механизированную бригаду ВСУ, отметил источник. При этом за аналогичный период при попытке нелегального перехода границы было задержано более 6 тысяч украинцев, добавил он.
