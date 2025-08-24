Ричмонд
Число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч

Количество украинских граждан, бежавших в Румынию с начала специальной военной операции, может достигать 26 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах.

Если рассматривать статистику с начала СВО, общее число перебежчиков в Румынию соответствует численности полноценного армейского корпуса, заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что согласно данным Государственной пограничной службы Украины (ДПСУ), через румынскую границу с начала 2025 года незаконно покинули территорию Украины около 5 тысяч человек.

Таким количеством личного состава можно укомплектовать полноценную механизированную бригаду ВСУ, отметил источник. При этом за аналогичный период при попытке нелегального перехода границы было задержано более 6 тысяч украинцев, добавил он.

