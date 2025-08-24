Ричмонд
В Роспотребнадзоре назвали страну, откуда в Россию завезли особо опасную инфекцию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырёх подтверждённых случаях завозной холеры в России в 2025 году, все инфицированные граждане прибыли из Индии.

В интервью ТАСС она призвала россиян, планирующих поездки или возвращающихся из этой страны, проявлять повышенную бдительность к своему здоровью, отметив, что заболевание часто развивается стремительно, а первые симптомы могут остаться без должного внимания.

Попова подчеркнула важность своевременного обращения за медицинской помощью при любых признаках недомогания после посещения регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что число заражений новым вариантом коронавируса «Стратус» в России продолжает расти.

