МВД: мошенники придумали схему хищения денег с копированием голоса

Спустя несколько дней начинается второй этап мошеннической схемы. Жертве звонят лже-сотрудники правоохранительных органов и Банка России, которые сообщают о компрометации банковских счетов с использованием технологии копирования голоса. Под предлогом защиты денежных средств они рекомендуют «задекларировать» все наличные сбережения, передав их курьеру для зачисления на «безопасный» счёт. В результате доверчивые граждане лишаются своих денег.