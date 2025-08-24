МВД: мошенники придумали схему хищения денег с копированием голоса

Российские правоохранительные органы предупредили о новой усложнённой методике мошенничества, используемой преступниками для обмана граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Схема реализуется в два этапа: сначала злоумышленники представляются сотрудниками телеком-компании, а затем — правоохранительных органов, якобы помогающими защитить финансовые средства.
На первом этапе потенциальной жертве звонят от имени оператора связи, сообщая о предстоящем отключении городских телефонных линий и предлагая перейти на альтернативную связь с сохранением номера и тарифных условий. После получения согласия мошенник обещает подготовить необходимые документы и завершает разговор.
Спустя несколько дней начинается второй этап мошеннической схемы. Жертве звонят лже-сотрудники правоохранительных органов и Банка России, которые сообщают о компрометации банковских счетов с использованием технологии копирования голоса. Под предлогом защиты денежных средств они рекомендуют «задекларировать» все наличные сбережения, передав их курьеру для зачисления на «безопасный» счёт. В результате доверчивые граждане лишаются своих денег.
Ранее в Крыму ликвидировали сеть связи мошенников, вымогавших деньги у россиян.
Читайте материал по теме: В МВД сообщили о резком росте мошеннических звонков с помощью сотовой связи.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.