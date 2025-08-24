Наступила ли в Москве осень?

Так можно ли считать, что климатическая осень в Москве наступила 21 августа, почти на две недели опередив средние многолетние сроки? Пока метеорологи дают отрицательный ответ — отдельные прогностические модели указывают на вероятное значительное потепление в последние дни августа и начало сентября. Специалистам остается внимательно отслеживать развитие синоптической ситуации и фиксировать отрицательную температурную аномалию, формирующуюся с прошлого четверга. Окончательный вердикт будет возможен только после того, как станет ясно, смогло ли ожидаемое потепление компенсировать накопленный дефицит тепла.