Наступила ли в Москве осень?

Август 2025 года в столичном регионе демонстрирует аномально низкие температурные показатели, приближаясь к текущей дате со среднемесячной температурой на 0,5°C ниже климатической нормы. Примечательно, что в течение трёх последних суток подряд среднесуточная температура в Москве, согласно измерениям базовой метеостанции на ВДНХ, стабильно опускается ниже +15°C — отметки, считающейся климатическим рубежом между летом и осенью.
Синоптическая ситуация сохраняется под влиянием циклона, который постепенно перемещается из района Финского залива в сторону Республики Коми, продолжая подавать в московский регион порции холодного воздуха. Согласно прогнозам, лишь в воскресенье и пятницу дневные температуры смогут приблизиться к +20°C, в остальные дни ожидаются более низкие показатели. Учитывая ночные похолодания до +8…+11°C, среднесуточная температура будет оставаться ниже 15-градусной отметки.
Так можно ли считать, что климатическая осень в Москве наступила 21 августа, почти на две недели опередив средние многолетние сроки? Пока метеорологи дают отрицательный ответ — отдельные прогностические модели указывают на вероятное значительное потепление в последние дни августа и начало сентября. Специалистам остается внимательно отслеживать развитие синоптической ситуации и фиксировать отрицательную температурную аномалию, формирующуюся с прошлого четверга. Окончательный вердикт будет возможен только после того, как станет ясно, смогло ли ожидаемое потепление компенсировать накопленный дефицит тепла.
Согласно обновлённым климатическим нормам, переход к осеннему периоду в столице традиционно происходит около 2 сентября, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15°C.
В прошлом году метеорологическая осень в Москве началась лишь 22 сентября, что стало вторым показателем в истории наблюдений по позднему наступлению осеннего сезона.
Читайте материал по теме: Гидрометцентр рассказал, как американский ураган повлияет на погоду в РФ.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.