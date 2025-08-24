МЧС: сильный туман грозит Москве на выходных

Сильный туман ожидается в Москве и области на выходных.
В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный туман, который может осложнить дорожную ситуацию. Видимость местами снизится до 100−500 метров. Об этом сообщает управление МЧС России по Московской области.
«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 09:00 24 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100−500 метров. Водителям рекомендуется включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде», — говорится в сообщении официального telegram-канала Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее аналогичные предупреждения о тумане и ухудшении видимости поступали в других регионах России. Так, в ночь на 10 августа МЧС сообщало о тумане в Пермском крае и рекомендовало водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность на дорогах.