МЧС: сильный туман грозит Москве на выходных

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 09:00 24 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100−500 метров. Водителям рекомендуется включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде», — говорится в сообщении официального telegram-канала Главного управления МЧС России по Московской области.