Динамо одержали первую победу под руководством Карпина, обыграв Пари НН

Первый гол был забит Денисом Макаровым на 16-й минуте. Данный мяч стал для него третьим подряд в чемпионате: ранее форвард отличался в матчах против «Сочи» (1:1) и ЦСКА (1:3). Во втором тайме Даниил Фомин удвоил преимущества.