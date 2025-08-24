ВСУ пытаются атаковать Курчатов в Курской области

Отмечается, что с 00:30 было слышно не менее 5−6 взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны сбивала украинские дроны типа «Лютый». Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее серия взрывов прогремела в городе Старый Оскол Белгородской области. Как сообщают местные жители, приблизительно в 23:50 прозвучало около семи взрывов. По предварительным данным, в городе работала система ПВО. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.