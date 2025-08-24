Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниелян: Сотни фур с сельхозпродукцией для РФ возвращаются в Армению из Грузии

На грузинско-российской границе разворачивают армянские фуры со сливами персиками и виноградом.

Источник: Комсомольская правда

Несколько сотен фур с сельскохозяйственной продукцией из Армении не доехали до России, их разворачивают на российско-грузинской границе, заявил депутат парламента Армении Гарник Даниелян.

«По нашим сведениям, из КПП “Верхний Ларс” возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией — сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией», — написал Даниелян в Facebook*, добавив, что проблемы возникают у перевозчиков, везущих в Россию и другие товары, в частности, стройматериалы.

Даниелян не уточнил, что стало причиной возвращения большегрузов и власти какой страны возвращают их.

Ранее Армения заподозрила Грузию в намеренной блокировке экспорта коньяка в Россию.

Накануне подача природного газа из России в Армению была временно приостановлена из-за проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе, проходящем через территорию Грузии.

*Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.