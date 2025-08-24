Даниелян: Сотни фур с сельхозпродукцией для РФ возвращаются в Армению из Грузии

«По нашим сведениям, из КПП “Верхний Ларс” возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией — сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией», — написал Даниелян в Facebook*, добавив, что проблемы возникают у перевозчиков, везущих в Россию и другие товары, в частности, стройматериалы.