Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов

Русский язык, история и география вошли в список обязательных школьных предметов.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.

Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура».

«Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» изучаются по заявлению родителей.

В документе уточняется, что «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», а в учебный предмет «История» входят курсы «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».

Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».