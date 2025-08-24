Юрист раскрыл новую схему мошенничества с удаленным доступом

В России активно распространяется новая схема мошенничества, при которой злоумышленники под видом сотрудников банков, технической поддержки или государственных органов убеждают пользователей предоставить удаленный доступ к своим устройствам. Об этом РИА Новости рассказал председатель московской коллегии адвокатов Владимир Филатов.
Преступники используют программы удаленного доступа (такие как AnyDesk или TeamViewer), чтобы получить контроль над устройством жертвы и под видом проверок безопасности или решения проблем убеждают ввести конфиденциальные данные в мобильных приложениях банков. В результате мошенники получают доступ к личным кабинетам и оформляют кредиты или займы от имени потерпевшего, используя его биометрические и персональные данные.
Данные действия подпадают под статью 159 УК РФ («Мошенничество»), а при использовании IT-технологий — статью 159.6 УК РФ. В зависимости от обстоятельств могут применяться статьи 273 УК РФ (за использование вредоносного ПО) и 327 УК РФ (за подделку документов).
С гражданско-правовой точки зрения, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным по статье 178 ГК РФ. Однако для этого необходимы доказательства: записи разговоров, скриншоты, переписка, показания свидетелей и результаты экспертизы активности в личном кабинете. Ключевое значение имеет своевременное обращение в правоохранительные органы.
С 2022 года граждане могут ограничить оформление кредитов через удаленные каналы, направив заявление в банк или через портал Госуслуг. Также рекомендуется подключить уведомления о действиях в личном кабинете и регулярно проверять кредитную историю. При обнаружении подозрительных операций следует немедленно обратиться в банк, подать заявление в МВД и уведомить Банк России через форму на сайте cbr.ru.
