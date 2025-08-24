Юрист раскрыл новую схему мошенничества с удаленным доступом

С 2022 года граждане могут ограничить оформление кредитов через удаленные каналы, направив заявление в банк или через портал Госуслуг. Также рекомендуется подключить уведомления о действиях в личном кабинете и регулярно проверять кредитную историю. При обнаружении подозрительных операций следует немедленно обратиться в банк, подать заявление в МВД и уведомить Банк России через форму на сайте cbr.ru.