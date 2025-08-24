Россиян осенью ждет трехдневная рабочая неделя

Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), затем 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье). Оставшиеся три дня будут рабочими.
Предшествующая этому рабочая неделя будет шестидневной. 4 ноября — это государственный праздник, День народного единства. А присоединенный к нему выходной в понедельник перенесен с субботы — 1 ноября.
Праздничные дни примкнут к окончанию школьных каникул. Согласно рекомендации Минпросвещения, при обучении по четвертям осенние каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.