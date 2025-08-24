Самую известную российскую теннисистку ввели в Международный зал славы

Шарапова, пятикратная победительница турниров Большого шлема и серебряный призер Олимпиады-2012, вошла в историю как первая россиянка-знаменосец на летних Играх и обладательница 36 титулов в одиночном разряде. Её спортивные подвиги включают победы на всех четырех мейджорах, а также триумф в Итоговом турнире WTA и Кубке Федерации в составе национальной сборной.