Самую известную российскую теннисистку ввели в Международный зал славы

Российская теннисистка Мария Шарапова удостоилась высшей спортивной награды — включения в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Церемония индукции, состоявшаяся при участии легендарной Серены Уильямс, ознаменовала признание выдающихся достижений спортсменки, завершившей карьеру в 2020 году.
Шарапова, пятикратная победительница турниров Большого шлема и серебряный призер Олимпиады-2012, вошла в историю как первая россиянка-знаменосец на летних Играх и обладательница 36 титулов в одиночном разряде. Её спортивные подвиги включают победы на всех четырех мейджорах, а также триумф в Итоговом турнире WTA и Кубке Федерации в составе национальной сборной.
Вместе с россиянкой почётного звания удостоились американские двойники Брайаны. Шарапова стала третьим представителем России в Зале славы после Марата Сафина и Евгения Кафельникова.
