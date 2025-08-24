В Армению начали возвращаться сотни фур с сельхозпродукцией для РФ

Сотни армянских фур с сельскохозяйственной продукцией, которые направлялись в Россию через Грузию, возвращаются в Армению. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян.
Он не уточнил, власти какой страны возвращают грузовые автомобили, имеет ли место нарушение таможенных или пограничных процедур, а также кто принимает решение об их возвращении.
— Из КПП «Верхний Ларс» (на грузино-российской границе — прим. «ВМ») возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией — сливами, персиками и виноградом. Перевозчики рассказали, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией, — написал парламентарий в соцсети.
23 августа в Армении стартовала акция протеста против российской военной базы, которая находится в Гюмри. С на базе звучат армянские песни, а участники акции демонстрируют оскорбительные жесты в адрес российских военных.
В начале июля Армении пришлось ответить на заявление Украины о якобы наращивании российского военного присутствия в республике. В Ереване заявили, что власти исключают возможность использования своей территории для атак на соседние государства.