Минпросвещения утвердило новый обязательный список школьных предметов

В соответствии с новым стандартом, в базовую программу включены шестнадцать дисциплин: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику), информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. С этого же года вводится новый обязательный предмет — духовно-нравственная культура России.