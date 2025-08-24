Ричмонд
Минпросвещения утвердило новый обязательный список школьных предметов

Министерство просвещения РФ утвердило единый перечень обязательных учебных предметов для основной школы, который вступит в силу с 2026/2027 учебного года. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с новым стандартом, в базовую программу включены шестнадцать дисциплин: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику), информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. С этого же года вводится новый обязательный предмет — духовно-нравственная культура России.

Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет осуществляться только на основе заявлений родителей или законных представителей учащихся.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил уменьшение часов иностранного в школах.

