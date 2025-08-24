Мария Шарапова официально вошла в Международный зал теннисной славы

Шарапова завершила спортивную карьеру в 2020 году, став самой титулованной теннисисткой России. Всего на ее счету пять титулов на турнирах Большого шлема, а также серебро Игр в Лондоне в одиночном разряде. В одиночном разряде теннисистка выиграла 36 титулов.