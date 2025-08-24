Мария Шарапова официально вошла в Международный зал теннисной славы. Соответствующая церемония состоялась в ночь на воскресенье 24 августа в городе Ньюпорт (США).
О том, что Шарапова включена в Зал славы, на церемонии объявила бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс.
Напомним, ещё в 2024 году российская теннисистка Мария Шарапова выиграла в голосовании болельщиков на включение в Международный зал теннисной славы.
Для России это событие особенно значимо: Шарапова стала первой женщиной из РФ, включенной в Зал славы. Ранее в Зал славы были были включены только два россиянина: Марат Сафин и Евгений Кафельников.
Шарапова завершила спортивную карьеру в 2020 году, став самой титулованной теннисисткой России. Всего на ее счету пять титулов на турнирах Большого шлема, а также серебро Игр в Лондоне в одиночном разряде. В одиночном разряде теннисистка выиграла 36 титулов.