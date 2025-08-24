Ричмонд
Филатов: мошенники начали убеждать людей скачивать программы удаленного доступа

Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают россиян устанавливать программы удаленного доступа. Они требуют ввод конфиденциальных данных в мобильных приложениях, чтобы затем использовать их для оформления займов. Об этом рассказал юрист Владимир Филатов.

Мошенники убеждают россиян скачивать программы удаленного доступа.

«Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают установить программы удаленного доступа и вводить конфиденциальные данные. Это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего», — рассказал Филатов в интервью РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВам подарок от маркетплейса: мошенники избрали новую тактику для обмана россиян.

Юрист отметил, что такие действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество с использованием IT-технологий), ст. 273 УК РФ (вредоносные программы) и ст. 327 УК РФ (подделка документов). Кроме того, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным согласно ст. 178 ГК РФ. Филатов советует гражданам включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и при подозрительной активности обращаться в банк, МВД и Банк России.

Ранее эксперты сообщали о росте числа телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представлялись сотрудниками военкоматов, службы доставки или Роскомнадзора и под разными предлогами пытались получить доступ к личным данным граждан и их аккаунтам на портале «Госуслуги». Мошенники используют многоступенчатые схемы обмана, в том числе создание ощущения срочности и обращение от имени различных официальных структур, чтобы убедить жертв передать коды из SMS или оформить кредиты.