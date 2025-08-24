Филатов: мошенники начали убеждать людей скачивать программы удаленного доступа

Юрист отметил, что такие действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество с использованием IT-технологий), ст. 273 УК РФ (вредоносные программы) и ст. 327 УК РФ (подделка документов). Кроме того, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным согласно ст. 178 ГК РФ. Филатов советует гражданам включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и при подозрительной активности обращаться в банк, МВД и Банк России.