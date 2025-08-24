Ричмонд
В США объяснили, почему РФ не хочет временного перемирия на Украине

Бывший подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано высказал мнение, что российская армия добивается успехов в зоне специальной военной операции, что снижает вероятность перемирия.

Эксперт провёл историческую параллель с Корейской войной, отметив, что перемирие 1953 года стало возможным из-за отсутствия явного победителя. По его оценке, текущая ситуация отличается, поскольку одна из сторон демонстрирует превосходство.

Уилкерсон подчеркнул: «Со стороны было бы безумием ожидать прекращения огня от стороны, которая побеждает». Он также добавил, что продолжение конфликта без скорейшего его прекращения может привести к полному поражению одной из сторон.

Ранее Дональд Трамп высказался о возможных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, выразив готовность лично участвовать в таком диалоге, несмотря на скептическое отношение многих к перспективам таких переговоров.

Читайте материал по теме: МВД: Украинский военнопленный раскрыл причину массовой сдачи в плен солдат ВСУ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

