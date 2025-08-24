Насморк отступает через 15 минут: Врач раскрыла 5 простых лайфхаков, которые работают мгновенно

«Чтобы принять верное решение по устранению насморка и заложенности носа, полезно знать первопричину. Ринит в дебюте ОРВИ и аллергический ринит развиваются по разным механизмам, отсюда и разная тактика борьбы с ними», — предупреждает специалист.
Универсальный быстродействующий способ, дающий немедленный результат, — промывание носа изотоническим солевым раствором. Можно купить готовый раствор в аптеке или половину чайной ложки морской соли развести в стакане тёплой воды. Промывать нос следует с помощью маленькой спринцовки, наклоняя голову набок. Также можно использовать специальные спреи или лейки с морской водой.
Промывание помогает удалить избыток носовой слизи, очистить носовые ходы от инфекционных агентов, аллергенов и уменьшить отёк, ринорею и воспаление. Промывать нос нужно минимум 2 раза в день. У промываний носа под давлением есть противопоказания: воспалительные заболевания уха, перфорация барабанной перепонки и некоторые другие. Поэтому перед тем, как начинать промывать нос, нужно проконсультироваться с врачом, лучше всего с оториноларингологом.
Екатерина Демьяновская.
Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».
Если температура тела нормальная, нет варикозной болезни и других противопоказаний, один из известных способов уменьшения заложенности носа — тёплая ванночка для ног. Достаточно погрузить стопы в воду температурой 38−40 градусов на 10−15 минут, добавив пару столовых ложек горчичного порошка.
«Этот простой метод работает за счёт стимуляции рефлекторных зон: кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровообращение, что способствует уменьшению отёка слизистой оболочки носа. После процедуры нужно надеть тёплые носки и избегать сквозняков», — объяснила врач.
Ещё один способ — точечный массаж носа и окружающих тканей. Он стимулирует выведение слизи из придаточных пазух носа и снижает отёчность слизистой оболочки. Круговыми движениями нужно массировать несколько ключевых точек: углубления у крыльев носа, между бровями. Массаж должен быть мягким и не вызывать боли.
Перечисленные способы можно сочетать с ароматерапией. Эфирное масло эвкалипта или мяты нужно распылить при помощи диффузора или аромалампы. Если специальных приспособлений для этого нет, можно просто нанести на платок пару капель и вдыхать аромат, не прикасаясь тканью к носу. Этот способ подходит тем, у кого нет аллергических реакций на эфирные масла.
«Масла эвкалипта и мяты оказывают противовоспалительное действие, укрепляют стенки капилляров и способны облегчить дыхание при насморке. Правда, этот способ не подойдёт и даже может ухудшить ситуацию при аллергической природе ринита», — уточняет собеседница Life.ru.
Также от насморка может помочь имбирный напиток: чайную ложку измельченного корня имбиря залить кипятком, настоять в течение 5 минут и процедить, затем добавить дольку лимона. Пить такой чай нужно мелкими глотками. Он способствует расширению сосудов ротоглотки и уменьшению отёка слизистой носа. Этот способ также не подходит при аллергическом рините.
Важно помнить, что все эти методы не устраняют первопричину насморка. Если симптом сохраняется более трёх дней, выражен в значительной степени, сопровождается гнойными выделениями, высокой температурой или сильной головной болью, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.
