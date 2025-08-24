Насморк отступает через 15 минут: Врач раскрыла 5 простых лайфхаков, которые работают мгновенно

Перечисленные способы можно сочетать с ароматерапией. Эфирное масло эвкалипта или мяты нужно распылить при помощи диффузора или аромалампы. Если специальных приспособлений для этого нет, можно просто нанести на платок пару капель и вдыхать аромат, не прикасаясь тканью к носу. Этот способ подходит тем, у кого нет аллергических реакций на эфирные масла.