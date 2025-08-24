Попова: четыре случая холеры зафиксировали в России за этот год

«В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью. Чаще всего люди, которые привозят оттуда холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро», — заявила Попова в интервью ТАСС.