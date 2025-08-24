В Роспотребнадзоре рассказали о риске потребления сладкой газировки

«Домашние компоты и морсы из свежих или сушёных ягод и фруктов можно подсластить небольшим количеством мёда или совсем отказаться от него, если ягоды достаточно сладкие. Приготовленные в домашних условиях напитки лучше разливать по бутылкам и хранить в холодильнике не более 2−3 суток», — отметили в пресс-службе.