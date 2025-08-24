В Роспотребнадзоре рассказали о риске потребления сладкой газировки

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Потребление сладких газированных напитков увеличивает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День жажды.
«Роспотребнадзор информирует, что избыточное потребление сладких газированных напитков повышает риск ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболических нарушений. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых формируются пищевые привычки. Сокращение потребления сахара — важный шаг к улучшению самочувствия и снижению рисков хронических заболеваний», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что чистая вода остается лучшим выбором для утоления жажды. Она не содержит калорий и добавок, оптимальна для ежедневной регидратации. Рекомендованный объём зависит от возраста, активности и климата, но в обычных условиях взрослому человеку удобно ориентироваться на регулярные небольшие порции в течение дня.
«Питьевую воду можно разнообразить температурой: холодная бодрит, тёплая хорошо утоляет жажду в прохладную погоду и благоприятно влияет на пищеварение», — отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вода с добавлением фруктов, огурца, лимона или листьев мяты — это простой способ придать воде вкус без лишних калорий.
«Для приготовления нарежьте фрукты тонкими ломтиками или разомните ягоды, залейте водой и дайте настояться в холодильнике 1−3 часа», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что травяные и фруктовые чаи предлагают большое разнообразие вкусов и могут употребляться как тёплыми, так и охлаждёнными. Ромашка, мята, гибискус, каркаде и ягодные смеси дают разные ароматы и вкусы.
В Роспотребнадзоре рекомендовали при заваривании соблюдать рекомендованное время и температуру воды для каждого вида, а также избегать добавления сахара или ограничивать его до минимальной дозы.
«Домашние компоты и морсы из свежих или сушёных ягод и фруктов можно подсластить небольшим количеством мёда или совсем отказаться от него, если ягоды достаточно сладкие. Приготовленные в домашних условиях напитки лучше разливать по бутылкам и хранить в холодильнике не более 2−3 суток», — отметили в пресс-службе.