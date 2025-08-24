Ходорковский* накопил 17,4 млрд рублей долгов перед Россией

Сумма долга складывается из 10 исполнительных производств, инициированных с 2005 года, и включает невыплаченные налоги, пени, государственные пошлины, а также штрафы за нарушения законодательства об иноагентах (30 и 50 тысяч рублей). В прошлом году суд уже постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) и Лебедева в счет возмещения ущерба от налоговых преступлений.