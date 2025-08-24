Ходорковский* накопил 17,4 млрд рублей долгов перед Россией

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратилась в суд с иском к Михаилу Ходорковскому* (признан в РФ иностранным агентом) о взыскании накопленной задолженности в размере 17,4 млрд рублей. Иск, поданный 22 августа в Мещанский суд Москвы, также затрагивает его бывших партнеров Платона Лебедева и Владимира Дубова, сообщает ТАСС.
Сумма долга складывается из 10 исполнительных производств, инициированных с 2005 года, и включает невыплаченные налоги, пени, государственные пошлины, а также штрафы за нарушения законодательства об иноагентах (30 и 50 тысяч рублей). В прошлом году суд уже постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) и Лебедева в счет возмещения ущерба от налоговых преступлений.
Ходорковский* (признан в РФ иностранным агентом) и Лебедев были осуждены по двум уголовным делам: в 2005 году — за мошенничество и уклонение от уплаты налогов (9 лет лишения свободы), а в 2010 году — за хищение и легализацию средств (14 лет с учетом предыдущего приговора).
Ходорковский* (признан в РФ иностранным агентом) был помилован в 2013 году, но позднее заочно арестован по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска.
* — признан в РФ иностранным агентом.