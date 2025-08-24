СК: В Москве блогера обвинили в унижении группы лиц по национальному признаку

По материалам дела, не позднее 18 августа 2025 года молодой человек записал несколько видеороликов, направленных против русской национальной группы, и разместил их в одном из мессенджеров. Эти публикации стали основанием для возбуждения уголовного дела по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.