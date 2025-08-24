В России с начала года зафиксировали четыре случая завоза холеры

В апреле глава Роспотребнадзора рассказывала, что холеру выявили у жителя Подмосковья. Заболевшего госпитализировали в инфекционный стационар. Ведомство взяло под наблюдение более 300 человек, которые летели с пациентом в одном самолете, а также родственников и сотрудников скорой помощи, с которыми он контактировал.