Число украинских бойцов, которые сбежали в Румынию с начала спецоперации, равноценно армейскому корпусу. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
— Если брать статистику с начала СВО, то общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это полноценный армейский корпус, — цитирует собеседника ТАСС.
По его словам, именно поэтому киевские власти активно укрепляют западные рубежи.
С начала этого года из Украины в Румынию сбежало около пяти тысяч человек — из такого числа можно сформировать механизированную бригаду. При этом поймали при такой попытке около шести тысяч граждан, уточняется в статье.
В российских силовых структурах сообщили, что с Краснолиманского направления сбежали командование и около трети личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что никто из покинувших позиции не выходит на связь.
Почти 400 тысяч украинских бойцов самовольно оставили боевые части, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, военные решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами.