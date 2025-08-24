Кинолог рассказал, какие телепередачи любят собаки

В то же время, он уточнил, что не все собаки одинаково реагируют на телевизор, многие, как и люди, могут вообще не проявлять к нему никакого интереса. Однако если питомец всё же внимательно следит за экраном, то, согласно данным последних исследований, именно характер собаки будет влиять на её реакцию. Так, по словам кинолога, более активные и возбудимые особи чаще следуют за объектами на экране, а тревожные больше реагируют на неодушевлённые стимулы вроде дверного звонка или сигнала автомобиля.